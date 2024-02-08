Україна повернула з російського полону ще 100 захисників, серед них — бійці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість — захисники Маріуполя. Усі — наші, усі — знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, дякую за потрібний країні результат», — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 січня, відбувся перший у 2024 році обмін військовополоненими. З російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.

Раніше повідомлялось, що внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.