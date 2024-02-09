В ніч на 9 лютого російські війська атакували безпілотниками Харківську область.
Внаслідок ударів виникли пожежі, одна людина постраждала, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пожежі вже ліквідували. Горів готель, літній майданчик ресторану.
«Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілей», — зазначив голова ОВА.
Олег Синєгубов уточнив, що постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області через обстріли пошкоджено складське приміщення та фермерське господарство у Баштанському районі.
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В ніч на 9 лютого російські війська атакували безпілотниками Харківську область.
Внаслідок ударів виникли пожежі, одна людина постраждала, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пожежі вже ліквідували. Горів готель, літній майданчик ресторану.
«Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілей», — зазначив голова ОВА.
Олег Синєгубов уточнив, що постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області через обстріли пошкоджено складське приміщення та фермерське господарство у Баштанському районі.