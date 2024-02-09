У Запоріжжі затримали рекетирів. Фото СБУ

У Запоріжжі затримали рекетирів, які погрожували дружині загиблого військовослужбовця вбити її разом з дитиною, якщо жінка не заплатить їм 10 тисяч доларів.

За даними СБУ, дізнавшись про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу, вони вимагали від неї гроші, які нібито заборгував її покійний чоловік. Щоб залякати жінку, рекетири її постійно переслідували. У разі відмови сплатити «борг» — погрожували спершу покалічити жінку, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною.

Правоохоронці затримали шістьох чоловіків під час передачі їм половини суми від дружини загиблого.

У Запоріжжі затримали рекетирів. Фото СБУ

Стало відомо, що чоловіки проживали в обласному центрі і раніше вже були судимі за тяжкі злочини, у тому числі за розбій. Також слідство встановило, що вони обкладали «даниною» місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом «повернення боргів».

Через регулярні напади на громадян учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області.

Наразі їм повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб. Його учасникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, також у Запоріжжі виявили банду, яка займалася викраденням людей та вимаганням грошей під загрозою насильства. Угруповання створювало штучні конфлікти після чого вимагало від людей гроші за «мирне» врегулювання спору. У багатьох випадках одноразовий «платіж» переростав у щомісячні виплати.