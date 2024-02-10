Головне управління розвідки Міноборони було відповідальне за порятунок українців з Сектора Газа. Розвідники розкрили деталі місії.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Офіцер ГУР з позивним «Двадцять перший», який знаходиться у Силах оборони з лютого 2022 року, був одним з учасників спецоперації. До операції у Секторі Газа він брав участь у бойових діях, зокрема, і на окупованій території України.

За його словами, ГУР отримало завдання з порятунку українців з Сектору Газа відразу після нападу ХАМАС, 7 жовтня 2023 року. Він зазначив, що ситуація була дуже чутливою як для сприйняття в Україні, так і серед західних партнерів, а також в арабських країнах.

«Розробляли декілька варіантів евакуації, але завжди щось іде не за планом, завжди є якісь ризики. Це була така активна гра, в якій нам довелось весь час ухвалювати нові рішення», — розповів він.

Перших українців евакуювали 7 листопада. Їх вивозили зеленим коридором. Загалом було ще декілька етапів евакуації: подання списків громадян для затвердження, потім українців у певні дні виводили з території Гази.

«Ми вийшли швидше, ніж громадяни Російської Федерації, що також було приємним результатом нашої роботи», – сказав розвідник.

Він додав, що росіяни могли готувати інформаційні операції проти України. Евакуація закінчилася у грудні 2023 року, коли вийшла третя група громадян, яка була найбільшою. Далі вивозили менші групи за участю посольства.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю повністю ліквідувала «військову структуру» бойовиків ХАМАС на півночі Сектора Гази. Для цього знадобилося три місяці.

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, вбили сотні мирних жителів і захопили заручників. Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію, а пізніше наземну операцію у Секторі Гази.