АТ «Миколаївобленерго» отримало 36 нових трансформаторів від волонтерів Червоного Хреста.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
У пресслужбі повідомили, що трансформатори використали для заміни застарілого обладнання в обласному центрі та на деокупованих територіях, оскільки старе та пошкоджене обладнання майже не справлялося з навантаженнями.
«Старі трансформатори мають вік понад 40 років і стан їх експерти оцінюють, як критичний. Оновлення допоможе уникнути аварійних ситуацій та сприятиме налагодженню безперебійної роботи електромереж Миколаївщини», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Товариство Червоного Христа надали силові трансформатори різної потужності: 100, 160 та 250 кіловольт-амперів.
Нагадаємо, «Миколаївобленерго» оголосив тендер на відновлення елементів благоустрою — дорожнього покриття та тротуарів. Під час робіт з оновлення власних комунікацій «Миколаївобленерего» проводить земельні роботи, які можуть порушувати стан благоустрою, зокрема дорожнього. Для їх відновлення планується протягом 2024 року витратити 4 мільйони гривень.
Миколаївська міська рада виділила комунальному підприємству «Миколаївводоканал» 115 мільйонів гривень у тому числі на відновлення асфальтного покриття на ділянках, де його було порушення внаслідок проведення ремонту водопроводу.
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АТ «Миколаївобленерго» отримало 36 нових трансформаторів від волонтерів Червоного Хреста.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
У пресслужбі повідомили, що трансформатори використали для заміни застарілого обладнання в обласному центрі та на деокупованих територіях, оскільки старе та пошкоджене обладнання майже не справлялося з навантаженнями.
«Старі трансформатори мають вік понад 40 років і стан їх експерти оцінюють, як критичний. Оновлення допоможе уникнути аварійних ситуацій та сприятиме налагодженню безперебійної роботи електромереж Миколаївщини», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Товариство Червоного Христа надали силові трансформатори різної потужності: 100, 160 та 250 кіловольт-амперів.
Нагадаємо, «Миколаївобленерго» оголосив тендер на відновлення елементів благоустрою — дорожнього покриття та тротуарів. Під час робіт з оновлення власних комунікацій «Миколаївобленерего» проводить земельні роботи, які можуть порушувати стан благоустрою, зокрема дорожнього. Для їх відновлення планується протягом 2024 року витратити 4 мільйони гривень.
Миколаївська міська рада виділила комунальному підприємству «Миколаївводоканал» 115 мільйонів гривень у тому числі на відновлення асфальтного покриття на ділянках, де його було порушення внаслідок проведення ремонту водопроводу.