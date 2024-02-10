АТ «Миколаївобленерго» отримало 36 нових трансформаторів від волонтерів Червоного Хреста.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

У пресслужбі повідомили, що трансформатори використали для заміни застарілого обладнання в обласному центрі та на деокупованих територіях, оскільки старе та пошкоджене обладнання майже не справлялося з навантаженнями.

«Старі трансформатори мають вік понад 40 років і стан їх експерти оцінюють, як критичний. Оновлення допоможе уникнути аварійних ситуацій та сприятиме налагодженню безперебійної роботи електромереж Миколаївщини», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Товариство Червоного Христа надали силові трансформатори різної потужності: 100, 160 та 250 кіловольт-амперів.

Трансформатори, що передали волонтери МКЧХ. Фото: АТ «Миколаївобленерго»

Трансформатори, що передали волонтери МКЧХ. Фото: АТ «Миколаївобленерго»

Трансформатори, що передали волонтери МКЧХ. Фото: АТ «Миколаївобленерго»

Нагадаємо, «Миколаївобленерго» оголосив тендер на відновлення елементів благоустрою — дорожнього покриття та тротуарів. Під час робіт з оновлення власних комунікацій «Миколаївобленерего» проводить земельні роботи, які можуть порушувати стан благоустрою, зокрема дорожнього. Для їх відновлення планується протягом 2024 року витратити 4 мільйони гривень.

Миколаївська міська рада виділила комунальному підприємству «Миколаївводоканал» 115 мільйонів гривень у тому числі на відновлення асфальтного покриття на ділянках, де його було порушення внаслідок проведення ремонту водопроводу.