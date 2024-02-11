У тимчасово окупованих частинах Запорізької області росіяни вдаються до нових методів терору. Там місцеві «правоохоронці» змушують громадян видаляти українські номери.

Про це розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Місцеві «поліцаї» під час перевірки телефонів змушують людей видаляти українські номери. На думку «правоохоронців», такі контакти можуть бути небезпечними, бо їм усюди ввижаються «агенти СБУ», — зазначив він.

Посадовець каже, що в селах окупанти влаштовують фільтрації — шукають нелояльних місцевих жителів. Вони перевіряють наявність російського паспорта, непокірних допитують або вивозять у невідомому напрямку.

У будинках, де немає господарів, росіяни вибивають двері та залазять через розтрощені шибки, аби «похазяйнувати»: поживитися продуктами чи викрасти майно громадян.

«Окупанти у своїй пропаганді звітують про розвиток і спокійне життя, а самі вдаються до нових методів терору та створення інформаційного вакууму для начебто «звільненого» мирного населення», — наголосив Федоров.

Раніше повідомлялось, що росіяни проводять облави на окупованому півдні України та використовують українців як живий щит.