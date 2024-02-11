Сили оборони знищили у Миколаєві та області 18 «Шахедів», якими російська армія атакувала вночі, 10 лютого. Постраждали адмінбудівля, житлові будинки та автомобілі.
Про це повідомили в Миколаївськії ОВА.
Зазначається, що в ніч на 11 лютого ворог атакував місто «Шахедами». Є влучання в один із обʼєктів прибережної смуги, спалахнула пожежа, постраждав чоловік. Наразі він знаходиться під наглядом медиків. Також пошкоджень зазнали адмінбудівля, житлові будинки, автомобілі та газопровід.
У Миколаївському районі об 11:50 та 14:06 росіяни обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також 10 лютого, о 12:30, 19:30 та сьогодні, 11 лютого, вночі, о 00:42, вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкодили житлові будинки. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередач.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.
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Сили оборони знищили у Миколаєві та області 18 «Шахедів», якими російська армія атакувала вночі, 10 лютого. Постраждали адмінбудівля, житлові будинки та автомобілі.
Про це повідомили в Миколаївськії ОВА.
Зазначається, що в ніч на 11 лютого ворог атакував місто «Шахедами». Є влучання в один із обʼєктів прибережної смуги, спалахнула пожежа, постраждав чоловік. Наразі він знаходиться під наглядом медиків. Також пошкоджень зазнали адмінбудівля, житлові будинки, автомобілі та газопровід.
У Миколаївському районі об 11:50 та 14:06 росіяни обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також 10 лютого, о 12:30, 19:30 та сьогодні, 11 лютого, вночі, о 00:42, вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкодили житлові будинки. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередач.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.