За результатами ДНК-досліджень ідентифікували всі сім тіл після російського удару по нафтобазі в Харкові.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
«Готові результати ДНК-досліджень — ідентифікували всіх жертв російського удару по нафтобазі. Зразки двох загиблих, літньої пари, співпали з ДНК їхнього сина. Також підтвердили і те, що рештки тіл, знайдених в знищеному полумʼям будинку, належать саме Ользі, її чоловіку Григорію та їхнім трьом маленьким дітям», — зазначив він.
Аналіз показав, що всі троє хлопчиків — брати. Зразки батька родини співпали з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронами, у Харкові загинули семеро людей, серед них є діти, ще троє людей поранені. У пожежі загинула ціла сім’я.
Згодом, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських терористів на Харків зросла до 57.
Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову та нагадала, що це один з доказів, чому союзники мають продовжувати підтримку України.
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За результатами ДНК-досліджень ідентифікували всі сім тіл після російського удару по нафтобазі в Харкові.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
«Готові результати ДНК-досліджень — ідентифікували всіх жертв російського удару по нафтобазі. Зразки двох загиблих, літньої пари, співпали з ДНК їхнього сина. Також підтвердили і те, що рештки тіл, знайдених в знищеному полумʼям будинку, належать саме Ользі, її чоловіку Григорію та їхнім трьом маленьким дітям», — зазначив він.
Аналіз показав, що всі троє хлопчиків — брати. Зразки батька родини співпали з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронами, у Харкові загинули семеро людей, серед них є діти, ще троє людей поранені. У пожежі загинула ціла сім’я.
Згодом, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських терористів на Харків зросла до 57.
Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову та нагадала, що це один з доказів, чому союзники мають продовжувати підтримку України.