Атака РФ на Харків 9 лютого. Фото: Харківська ОВА

За результатами ДНК-досліджень ідентифікували всі сім тіл після російського удару по нафтобазі в Харкові.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Готові результати ДНК-досліджень — ідентифікували всіх жертв російського удару по нафтобазі. Зразки двох загиблих, літньої пари, співпали з ДНК їхнього сина. Також підтвердили і те, що рештки тіл, знайдених в знищеному полумʼям будинку, належать саме Ользі, її чоловіку Григорію та їхнім трьом маленьким дітям», — зазначив він.

Аналіз показав, що всі троє хлопчиків — брати. Зразки батька родини співпали з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата.

ДНК-дослідження підтвердили особи сьмох загиблих від удару РФ у Харкові, Фото Харківська ОВА ДНК-дослідження підтвердили особи сьмох загиблих від удару РФ у Харкові, Фото Харківська ОВА

Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронами, у Харкові загинули семеро людей, серед них є діти, ще троє людей поранені. У пожежі загинула ціла сім’я.

Згодом, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських терористів на Харків зросла до 57.

Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову та нагадала, що це один з доказів, чому союзники мають продовжувати підтримку України.