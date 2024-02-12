Магазин, біля якого сталася подія. Фото поліції Миколаївщини

У Миколаєві затримано місцевого, який підозрюється у спробі вбити двох знайомих гранатою.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, ввечері 10 лютого поряд із магазином по вулиці 295-ї Стрілецької Дивізії посварилися троє чоловіків. Під час з’ясування конфлікту 29-річний миколаївець дістав гранату та кинув у опонентів. У результаті вибуху поранені двоє чоловіків 28 та 34 років.

Граната, яку знайшли на місці події. Фото поліції Миколаївщини

Правоохоронці затримали підозрюваного та оголосили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 15, пункту 1 частині 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство». Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, що 3 січня, у селищі Братське Вознесенського району чоловік кинув гранату у подвір'я батька своєї дружини.