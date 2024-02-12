На Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
«Сапери обстежили місцевість, що дозволило забрати тушу худоби», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.
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На Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
«Сапери обстежили місцевість, що дозволило забрати тушу худоби», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.