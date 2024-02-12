Замінована ділянка на Снігурівщині . Фото: ГУ ДСНС України в Миколаївській області

На Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Піротехніки розмінувують ділянку на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС України в Миколаївській області Піротехнік розмінувує ділянку на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС України в Миколаївській області

Зазначається, що подія сталась у села Євгенівка.

«Сапери обстежили місцевість, що дозволило забрати тушу худоби», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.

Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.