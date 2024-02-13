Жителька Снігурівки Миколаївської області звернулася до поліції із заявою, що невідомі побили її та забрали рюкзак із грошима.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, за кілька годин правоохоронці знайшли і затримали молодих людей, які напали на жінку.

Нападниками виявились двоє 18-річних місцевих жителів, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.

18-річні хлопці пограбували жінку у Снігурівці, Фото: Поліція Миколаївської області 18-річні хлопці пограбували жінку у Снігурівці, Фото: Поліція Миколаївської області

За даними слідства, це сталося у ніч проти 10 лютого. Біля зупинки громадського транспорту у Снігурівці між молодими людьми та жінкою виник конфлікт, що переріс у бійку. Молоді люди насильно відібрали її рюкзак, де були гроші.

Їм повідомили про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабування, скоєне в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до десяти років. Суд призначив їм тримання під вартою терміном на два місяці.

Нагадаємо, у Снігурівці Баштанського району Миколаївщини двоє 16-річних хлопців побили 28-річного місцевого жителя, відібрали у нього гаманець із грошима, документами та мобільний телефон.