Обстріл ринку Салтівки 16 березня 2022 року. Фото: ДСНС

Російська армія вранці 13 лютого, обстріляли ринок у Вовчанську Харківської області. Одна жінка загинула, ще одну поранено.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 11-ї ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. У момент обстрілу люди знаходилися на місцевому ринку», — розповів він.

За його словами, внаслідок вибуху загинула 61-річна жінка, ще одна, 50-річна цивільна — поранена.

Нагадаємо, 10 лютого, внаслідок російської атаки дронами, у Харкові загинули семеро людей, серед них є діти, ще троє людей поранені. У пожежі загинула ціла сім’я.

Згодом, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських терористів на Харків зросла до 57.

Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову та нагадала, що це один з доказів, чому союзники мають продовжувати підтримку України.