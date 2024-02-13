Лікарі столичного «Охматдиту» врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Вони утворили пʼять перфоративних отворів у черевній порожнині дитини.
Як повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», хлопчик знайшов магніти в іграшковому конструкторі.
Коли він поскаржився на біль у животі, батьки звернулися до лікарів. Вже перший рентген виявив у травному каналі цілу групу сторонніх тіл, кажуть медики.
Магніти опинилися у різних частинах шлункового тракту, але були з’єднані між собою. Медики вирішили терміново проводити операцію, адже стан хлопчика міг погіршуватися з кожною годиною.
«Лікарі змогли захопили перший магніт й змогли витягти його разом з ланцюжком з 18-ти інших. Але один магніт не змогли видалити ендоскопічно, тож до операції долучились хірурги. Під час огляду органів черевної порожнини у дитини виявили пʼять отворів та останній магніт. Медики витягли його й закрили отвори», — йдеться в повідомленні.
Наразі хлопчик проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації.
Нагадаємо, лікарі Дніпровського обласного центру екстреної медицини врятували 12-річного хлопчика, який через передозування ліками був у стані клінічної смерті.
Також повідомлялось, що львівські хірурги врятували 10-місячного малюка з пухлиною печінки, що була більшою за сам орган.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
Лікарі столичного «Охматдиту» врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Вони утворили пʼять перфоративних отворів у черевній порожнині дитини.
Як повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», хлопчик знайшов магніти в іграшковому конструкторі.
Коли він поскаржився на біль у животі, батьки звернулися до лікарів. Вже перший рентген виявив у травному каналі цілу групу сторонніх тіл, кажуть медики.
Магніти опинилися у різних частинах шлункового тракту, але були з’єднані між собою. Медики вирішили терміново проводити операцію, адже стан хлопчика міг погіршуватися з кожною годиною.
«Лікарі змогли захопили перший магніт й змогли витягти його разом з ланцюжком з 18-ти інших. Але один магніт не змогли видалити ендоскопічно, тож до операції долучились хірурги. Під час огляду органів черевної порожнини у дитини виявили пʼять отворів та останній магніт. Медики витягли його й закрили отвори», — йдеться в повідомленні.
Наразі хлопчик проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації.
Нагадаємо, лікарі Дніпровського обласного центру екстреної медицини врятували 12-річного хлопчика, який через передозування ліками був у стані клінічної смерті.
Також повідомлялось, що львівські хірурги врятували 10-місячного малюка з пухлиною печінки, що була більшою за сам орган.