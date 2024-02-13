Столичні лікарі врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Фото: НДСЛ Охматдит

Лікарі столичного «Охматдиту» врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Вони утворили пʼять перфоративних отворів у черевній порожнині дитини.

Як повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», хлопчик знайшов магніти в іграшковому конструкторі.

Коли він поскаржився на біль у животі, батьки звернулися до лікарів. Вже перший рентген виявив у травному каналі цілу групу сторонніх тіл, кажуть медики.

Магніти опинилися у різних частинах шлункового тракту, але були з’єднані між собою. Медики вирішили терміново проводити операцію, адже стан хлопчика міг погіршуватися з кожною годиною.

Столичні лікарі врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Фото: НДСЛ Охматдит Столичні лікарі врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Фото: НДСЛ Охматдит Столичні лікарі врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Фото: НДСЛ Охматдит

«Лікарі змогли захопили перший магніт й змогли витягти його разом з ланцюжком з 18-ти інших. Але один магніт не змогли видалити ендоскопічно, тож до операції долучились хірурги. Під час огляду органів черевної порожнини у дитини виявили пʼять отворів та останній магніт. Медики витягли його й закрили отвори», — йдеться в повідомленні.

Наразі хлопчик проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації.

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