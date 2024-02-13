Росіяни 13 лютого обстріляли медзаклад у Херсоні, Фото: Херсонська обласна прокуратура

Вдень, 13 лютого, росіяни здійснили обстріл Херсону, ймовірно, з артилерії.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

«13 лютого 2024 року близько 12:50 російські війська здійснили обстріл міста Херсон, ймовірно, з артилерійської зброї. Снаряди поцілили по територіях закладів охорони здоровʼя та зупинці маршрутного транспорту», — йдеться в повідомлені.

Наразі відомо про одну постраждалу, яку доставили у лікарню. Дані уточнюються.

Росіяни 13 лютого обстріляли медзаклад у Херсоні, Фото: ерсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 лютого, російські війська вкотре обстріляли з артилерії село Львове Тягинської громади Херсонщини. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці рятувальники дістали тіло 83-річної місцевої жительки.

Також завдали удару по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого поранення дістала жінка.

Вчора, 12 лютого, росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. В результаті атаки двоє людей постраждали.