Вдень, 13 лютого, росіяни здійснили обстріл Херсону, ймовірно, з артилерії.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
«13 лютого 2024 року близько 12:50 російські війська здійснили обстріл міста Херсон, ймовірно, з артилерійської зброї. Снаряди поцілили по територіях закладів охорони здоровʼя та зупинці маршрутного транспорту», — йдеться в повідомлені.
Наразі відомо про одну постраждалу, яку доставили у лікарню. Дані уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 лютого, російські війська вкотре обстріляли з артилерії село Львове Тягинської громади Херсонщини. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці рятувальники дістали тіло 83-річної місцевої жительки.
Також завдали удару по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого поранення дістала жінка.
Вчора, 12 лютого, росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. В результаті атаки двоє людей постраждали.
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Вдень, 13 лютого, росіяни здійснили обстріл Херсону, ймовірно, з артилерії.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
«13 лютого 2024 року близько 12:50 російські війська здійснили обстріл міста Херсон, ймовірно, з артилерійської зброї. Снаряди поцілили по територіях закладів охорони здоровʼя та зупинці маршрутного транспорту», — йдеться в повідомлені.
Наразі відомо про одну постраждалу, яку доставили у лікарню. Дані уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 лютого, російські війська вкотре обстріляли з артилерії село Львове Тягинської громади Херсонщини. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці рятувальники дістали тіло 83-річної місцевої жительки.
Також завдали удару по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого поранення дістала жінка.
Вчора, 12 лютого, росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. В результаті атаки двоє людей постраждали.