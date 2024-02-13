Війська РФ у вівторок, 13 лютого, атакували Одесу керованою авіаційною ракетою Х-59. Сили ППО збили ракету на підльоті до міста.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Наслідки ворожої атаки по Одесі, 13 лютого. Фото: Сергій Братчук Наслідки ворожої атаки по Одесі, 13 лютого. Фото: Сергій Братчук Наслідки ворожої атаки по Одесі, 13 лютого. Фото: Сергій Братчук

За його словами, що Силами протиповітряної оборони ракету було збито на підльоті із моря до міста.

Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.

«З метою убезпечення місцевих мешканців на місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Постраждалих не зафіксовано», — додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.