Війська РФ у вівторок, 13 лютого, атакували Одесу керованою авіаційною ракетою Х-59. Сили ППО збили ракету на підльоті до міста.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, що Силами протиповітряної оборони ракету було збито на підльоті із моря до міста.
Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.
«З метою убезпечення місцевих мешканців на місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Постраждалих не зафіксовано», — додав Сергій Братчук.
Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
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Війська РФ у вівторок, 13 лютого, атакували Одесу керованою авіаційною ракетою Х-59. Сили ППО збили ракету на підльоті до міста.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, що Силами протиповітряної оборони ракету було збито на підльоті із моря до міста.
Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.
«З метою убезпечення місцевих мешканців на місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Постраждалих не зафіксовано», — додав Сергій Братчук.
Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.