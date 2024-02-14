Освітній омбудсмен пропонує позбавляти звання педагога за булінг. Фото: Depositphotos

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пропонує доповнити документ, який регулює атестацію педагогічних працівників, можливістю позбавляти звання деяких педагогів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, йдеться про можливість зниження кваліфікаційної категорії та позбавлення педагогічного звання у разі притягнення вчителя до адміністративної чи кримінальної відповідальності згідно з рішенням суду за булінг, мобінг та злочини проти основ національної безпеки.

«Маємо непоодинокі ситуації, коли педагогічний працівник, притягнутий до адміністративної відповідальності за булінг, згідно з рішенням суду, продовжує працювати в закладі освіти, чи звільняється з одного і переходить на роботу до іншого закладу освіти, зберігаючи усі педагогічні звання та кваліфікаційні категорії, у яких є великі сумніви. І, зокрема, працює з тими дітьми, яких він булив. А так не має бути», – наголосив Сергій Горбачов.

Також освітній омбудсмен вважає, що порушуючи свої прямі обов'язки, такий педагогічний працівник не відповідає кваліфікаційним вимогам.

«Люди, які за рішенням суду були визнанні винними у колабораційній діяльності, державній зраді тощо, мають бути відсторонені від педагогічної діяльності або хоча б на певний час мають бути позбавлені права працювати з дітьми, адже педагоги виховують наше майбутнє покоління, що є основою нашої держави», – переконаний омбудсмен.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.