У Харкові через постійні ракетні обстріли з боку Росії почала протікати стеля на станції метро «Спортивна».
Про це повідомило комунальне підприємство «Харківський метрополітен».
«Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у зв’язку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції», — йдеться у повідомленні.
Минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікання. Ці роботи потребують багато часу, виконувати їх можливо виключно вночі, коли не відбувається перевезення пасажирів.
У підприємстві додали, що протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.
Нагадаємо, у Харкові з метою безпеки призупинили роботу сервісів для відстежування руху вагонів метрополітену.
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У Харкові через постійні ракетні обстріли з боку Росії почала протікати стеля на станції метро «Спортивна».
Про це повідомило комунальне підприємство «Харківський метрополітен».
«Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у зв’язку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції», — йдеться у повідомленні.
Минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікання. Ці роботи потребують багато часу, виконувати їх можливо виключно вночі, коли не відбувається перевезення пасажирів.
У підприємстві додали, що протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.
Нагадаємо, у Харкові з метою безпеки призупинили роботу сервісів для відстежування руху вагонів метрополітену.