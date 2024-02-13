У харківському метро через обстріли почала протікати стеля. Фото: КП «Харківський метрополітен»

У Харкові через постійні ракетні обстріли з боку Росії почала протікати стеля на станції метро «Спортивна».

Про це повідомило комунальне підприємство «Харківський метрополітен».

«Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у зв’язку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції», — йдеться у повідомленні.

Минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікання. Ці роботи потребують багато часу, виконувати їх можливо виключно вночі, коли не відбувається перевезення пасажирів.

У підприємстві додали, що протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.

Нагадаємо, у Харкові з метою безпеки призупинили роботу сервісів для відстежування руху вагонів метрополітену.