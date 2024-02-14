Минулої доби російська армія завдала 182 удари по 17 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Росіяни вгатили пʼятьма авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснили сім РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БПЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці.
122 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогірʼя, Пʼятихаток, Камʼянського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.
Внаслідок артилерійського удару РФ по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки.
Також, російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилася Куцурубська громада. Внаслідок артилерійського обстрілу, в селі Іванівка Куцурубської громади пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі.
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Минулої доби російська армія завдала 182 удари по 17 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Росіяни вгатили пʼятьма авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснили сім РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БПЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці.
122 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогірʼя, Пʼятихаток, Камʼянського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.
Внаслідок артилерійського удару РФ по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки.
Також, російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилася Куцурубська громада. Внаслідок артилерійського обстрілу, в селі Іванівка Куцурубської громади пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі.