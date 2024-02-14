Росія 13 лютого обстріляла 17 населиних пунктів Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Минулої доби російська армія завдала 182 удари по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Росіяни вгатили пʼятьма авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснили сім РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БПЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці.

122 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогірʼя, Пʼятихаток, Камʼянського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок артилерійського удару РФ по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки.

Росія 13 лютого обстріляла 17 населиних пунктів Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Також, російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилася Куцурубська громада. Внаслідок артилерійського обстрілу, в селі Іванівка Куцурубської громади пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі.