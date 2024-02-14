З України до Тайваню намагалися незаконно переслати посилку з рештками давніх істот, яким 400 мільйонів років.

Про це повідомила Державна митна служба.

«Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя посадовці митниці виявили камені з ознаками старовини і химерними обрисами та припустили, що вони можуть мати давнє походження. Відтак, скам’янілості скерували до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи», — йдеться у повідомленні.

Скам’янілості, які намагалися вислати. Фото: Держмито

Як визначили експерти, скам’янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами «риб» Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом «Daira speciose» та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

Фахівці музею також встановили, що це — оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох із них становить близько 400 мільйонів років, а двох інших, краба та молюска — 10-20 мільйонів років.

Виявлені скам’янілості є ексклюзивними з точки зору палеонтології. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Водночас, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України.

Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких митникам надано не було.

«Стосовно громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за статті 473 Митного кодексу України.

Палеонтологічні цінності вилучено», — зазначили митники.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби «Скіфського золота» на суму понад 60 мільйонів євро.