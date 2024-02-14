На Миколаївщині у селі Возсіятське Єланецької громади, хвора на сказ собака покусала людину. У населеному пунктц запроваджено карантинні обмеження.
Про це повідомляють на офіційному сайті селищної ради.
Зазначається, що після нападу Миколаївська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби провела дослідження та підтвердила наявність вірусу сказу у собаки.
«Профільні служби вживають передбачені заходи із запобігання поширювання захворюванню. На місці загибелі собаки, а також на подвірʼї проведено дезінфекцію. Карантин триватиме до 12 квітня 2024 року включно, якщо не збуде зафіксовано нових випадків захворювання», — йдеться у повідомленні.
Власникам тварин рекомендовано дотримуватись «Правил утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України» затверджених Міністерством сільського господарства і продовольства та Міністерством охорони здоров’я України.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини зафіксували новий спалах пташиного грипу. Ряд сіл у зоні нагляду.
Також на початку лютого на узбережжі річки Інгул біля села Софіївка Баштанського району знайшли 3 труби лебедів. Дослідження показали, що вони були хворі пташиним грипом.
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На Миколаївщині у селі Возсіятське Єланецької громади, хвора на сказ собака покусала людину. У населеному пунктц запроваджено карантинні обмеження.
Про це повідомляють на офіційному сайті селищної ради.
Зазначається, що після нападу Миколаївська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби провела дослідження та підтвердила наявність вірусу сказу у собаки.
«Профільні служби вживають передбачені заходи із запобігання поширювання захворюванню. На місці загибелі собаки, а також на подвірʼї проведено дезінфекцію. Карантин триватиме до 12 квітня 2024 року включно, якщо не збуде зафіксовано нових випадків захворювання», — йдеться у повідомленні.
Власникам тварин рекомендовано дотримуватись «Правил утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України» затверджених Міністерством сільського господарства і продовольства та Міністерством охорони здоров’я України.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини зафіксували новий спалах пташиного грипу. Ряд сіл у зоні нагляду.
Також на початку лютого на узбережжі річки Інгул біля села Софіївка Баштанського району знайшли 3 труби лебедів. Дослідження показали, що вони були хворі пташиним грипом.