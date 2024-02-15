У ніч проти 15 лютого російські війська атакували Україну ракетами різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Зазначається, що загалом Сили оборони зафіксували пуски 26 ракет різних типів:
Силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів: 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23, 2 крилаті ракети «Калібр» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Нагадаємо, що минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.
Раніше повідомлялося, що вранці 10 лютого російські війська атакували Львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.
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У ніч проти 15 лютого російські війська атакували Україну ракетами різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Зазначається, що загалом Сили оборони зафіксували пуски 26 ракет різних типів:
Силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів: 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23, 2 крилаті ракети «Калібр» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Нагадаємо, що минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.
Раніше повідомлялося, що вранці 10 лютого російські війська атакували Львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.