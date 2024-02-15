Сили оборони знищили 13 ракет різних типів, фото з відкритих джерел

У ніч проти 15 лютого російські війська атакували Україну ракетами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Зазначається, що загалом Сили оборони зафіксували пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (з Енгельса в Росії);

з літаків стратегічної авіації Т-95мс (з Енгельса в Росії); 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (з Воронезької області в РФ);

(з Воронезької області в РФ); 2 крилаті ракети «Калібр» (з Новоросійська в РФ);

(з Новоросійська в РФ); 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (з тимчасово окупованої частини Запорізької області та з Російської Курської області);

(з тимчасово окупованої частини Запорізької області та з Російської Курської області); 2 зенітні керовані ракети С-300 (з Бєлгородської області в РФ).

Силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів: 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23, 2 крилаті ракети «Калібр» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, що минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що вранці 10 лютого російські війська атакували Львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.