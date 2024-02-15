У четвер, 15 лютого, частина центру Миколаєва залишилася без води.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що внаслідок аварії на вулиці Великій Морській, 126 перекрито водопостачання:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 15:00.
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.
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У четвер, 15 лютого, частина центру Миколаєва залишилася без води.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що внаслідок аварії на вулиці Великій Морській, 126 перекрито водопостачання:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 15:00.
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.