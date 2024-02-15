Затримання миколаївця за підозрою у передачі секретних даних РФ та Ірану. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Миколаєві інженера-конструктора підприємства Укроборонпрому. Його підозрюють у спробі передачі РФ та Ірану новітніх розробок у сфері військового кораблебудування.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Там заявили, що чоловік копіював та намагався «злити» іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок.

За даними контррозвідки СБУ, він мав передати інформацію одразу двом «клієнтам». Перший — росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора. Іншим «замовником» розвідінформації виявився громадянин Ірану, якого раніше вже було засуджено за шпигунство в Україні. Зараз іноземець перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під «прикриттям» посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

В СБУ зазначають, що російські заводи, котрі будують судна для військового флоту РФ, планували використати отримані дані.

«Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері. За наявними даними, зарубіжні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів. Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він, за даними СБУ, використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.