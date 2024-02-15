Канабіс, Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про регулювання обігу медичного канабісу, який Верховна Рада прийняла у другому читанні 21 грудня.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Закон створює нормативні умови для законного обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Водночас законопроєктом передбачено, що:

розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах; вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції; кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Закон набуває чинності через півроку після його оприлюднення.

Шлях до легалайзу

Верховна Рада вже намагалася легалізувати медичний канабіс. Ще минулого скликання: у травні 2019 року понад 50 нардепів з різних фракцій (БПП, «Народного фронту», «Батьківщини» та «Самопомочі») зареєстрували проєкт закону 10313 «Про забезпечення фундаментального права на життя». Однак після того, як президент Володимир Зеленський розпустив парламент, документ зняли з розгляду – так передбачає регламент.

2 червня 2021 року група нардепів зі «Слуги народу», «Голосу», «За майбутнє» та “Європейської солідарності” зареєструвала новий проєкт – 5596 – про регулювання обігу конопель у медичних цілях і науково-технічній діяльності на вимогу електронної петиції, яку підписали понад 25 тисяч людей.

13 липня 2021 року, в останній пленарний тиждень роботи парламенту перед літніми канікулами, Володимир Зеленський скликав позачергове засідання, де серед невідкладних питань визначив саме законопроєкт про медичний канабіс. Хоча на той момент у президентській фракції вже не було єдиної позиції. Тоді проти легалайзу категорично виступали голова податкового комітету Данило Гетманцев і згаданий уже Максим Бужанський. У результаті лише 184 парламентарі натиснули зелені кнопки, проваливши законопроєкт у першому читанні. Так само не вистачило голосів, щоб направити документ на доопрацювання в комітет.

Лише через рік, 10 червня 2022-го, у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт №7457про розширення доступу до препаратів медичного канабісу для лікування низки хвороб. У лютому цього року профільний комітет – з питань здоров'я нації – рекомендував прийняти його за основу. А 28 червня 2023 року під час промови в парламенті до Дня Конституції України президент заявив, що слід нарешті «чесно легалізувати» ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво.

Важливо, що урядовий проєкт не вводить вільного придбання-продажу канабісу. Основна мета – це обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених цілей: медичні, промислові і науково-технічні. Так само цей законопроєкт не звільняє від відповідальності за незаконний обіг канабісу.