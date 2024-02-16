Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що сукупні економічні, соціальні та інші втрати України станом на кінець 2023 року становлять майже 499 мільярдів доларів. Потреби на відбудову складають вже майже 486 мільярдів доларів.

Про це він зазначив під час презентації третьої оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3), проведеної за участі Світового банку.

Очільник уряду наголосив, що найбільше постраждали сектори торгівлі та промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

«Потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів. З них на швидке відновлення потрібно витратити 15 мільярдів доларів. Ми бачимо, що за останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо зростання помітно в житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла», — сказав Денис Шмигаль.

Він додав, що також негативна динаміка є в аграрному секторі та в екології через російський теракт на Каховській ГЕС та через замінування земель. Прем’єр наголосив, що головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів.

«Маємо запустити цей процес вже цього року. Використання доходів від активів рф вважаємо можливим проміжним рішенням, яке не скасовує необхідність повної конфіскації», — заявив Денис Шмигаль.

Попри велику війну український уряд за підтримки міжнародних партнерів продовжує реалізацію програми швидкого відновлення. Торік було відновлено понад 37 тисяч об’єктів. Водночас Кабмін створює умови для залучення приватних інвестицій, каже премʼєр.

Відбудова Миколаївщини

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області минулого року заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень.

Також у Миколаєві планують розпочати роботи з відновлення аеропорту, який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

Як відомо, в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.