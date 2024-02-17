Санітарний вагон, Фото: Пресслужба Міноборони

АТ «Укрзалізниця» виведе в експлуатацію для потреб ЗСУ ще чотири санітарних вагони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Найближчим часом в цих вагонах будуть евакуювати поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів. В них є все необхідне, щоб надавати медичну допомогу пораненим під час евакуації.

«Вагони «Укрзалізниця» переобладнала із пасажирських власними силами. Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд «Коло», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з березня 2022 року українські залізничники здали в експлуатацію 62 медичні вагони. Крім того, ще вісім перевізник має переобладнати до кінця 2024 року.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила спеціальний сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Як відомо, у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн.