Зранку, 17 лютого, українські військові знищили одразу три російських літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, знищили російські винищувачі на Східному напрямку.
Примітка: Су-34 – це винищувач, що був створений для заміни застарілої версії військового літака Су-27. Його розробили для точнішого ураження повітряних цілей та для надання можливості повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних цілях.
Су-35 також призначений для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей.
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.
До того ж, українські сили ППО збили російський літак Су-34 над окупованим Донбасом. Він упав неподалік міста Єнакієве.
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Зранку, 17 лютого, українські військові знищили одразу три російських літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, знищили російські винищувачі на Східному напрямку.
Примітка: Су-34 – це винищувач, що був створений для заміни застарілої версії військового літака Су-27. Його розробили для точнішого ураження повітряних цілей та для надання можливості повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних цілях.
Су-35 також призначений для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей.
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.
До того ж, українські сили ППО збили російський літак Су-34 над окупованим Донбасом. Він упав неподалік міста Єнакієве.