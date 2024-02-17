Літак Су-34. Фото: suprotyv.com

Зранку, 17 лютого, українські військові знищили одразу три російських літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його словами, знищили російські винищувачі на Східному напрямку.

Примітка: Су-34 – це винищувач, що був створений для заміни застарілої версії військового літака Су-27. Його розробили для точнішого ураження повітряних цілей та для надання можливості повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних цілях.

Су-35 також призначений для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.

До того ж, українські сили ППО збили російський літак Су-34 над окупованим Донбасом. Він упав неподалік міста Єнакієве.