Ворожий безпілотник. Ілюстраційне фото з defenseindustrydaily.com.

Російські війська в ніч проти 19 лютого запустили ударні дрони-камікадзе по Харківській області.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Всі ворожі дрони знищили Сили оборони України.

Так, росіяни випустили чотири ударні дрони типу Shahed із Бєлгородської області в РФ по Харківщині, але українські військовослужбовці збили їх усі.

Нагадаємо, що 18 лютого ворог знову обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.