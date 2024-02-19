Російські війська в ніч проти 19 лютого запустили ударні дрони-камікадзе по Харківській області.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Всі ворожі дрони знищили Сили оборони України.
Так, росіяни випустили чотири ударні дрони типу Shahed із Бєлгородської області в РФ по Харківщині, але українські військовослужбовці збили їх усі.
Нагадаємо, що 18 лютого ворог знову обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.
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Російські війська в ніч проти 19 лютого запустили ударні дрони-камікадзе по Харківській області.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Всі ворожі дрони знищили Сили оборони України.
Так, росіяни випустили чотири ударні дрони типу Shahed із Бєлгородської області в РФ по Харківщині, але українські військовослужбовці збили їх усі.
Нагадаємо, що 18 лютого ворог знову обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.