Літак Су-34. Фото: suprotyv.com

У понеділок, 19 лютого українські захисники знищили ще два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що сили оборони знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.

«Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це - наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!», – цитує командування командувача Повітряних Сил Миколу Олещука.

Примітка: Су-34 — це винищувач, що був створений для заміни застарілої версії військового літака Су-27. Його розробили для точнішого ураження повітряних цілей та для надання можливості повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних цілях.

Су-35 також призначений для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.

До того ж, українські сили ППО збили російський літак Су-34 над окупованим Донбасом. Він упав неподалік міста Єнакієве.