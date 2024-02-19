Станом на 19 лютого по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.

Про це повідомляє платформа ДонорUA.

«Для потреб фронту кров транспортують з усієї України — залежно від того, де є необхідний запас. Більше 60% смертей від поранень спричинені саме крововтратою, і вчасне переливання крові може бути єдиним порятунком для таких бійців. Для цього кров має бути постійно в наявності у прифронтових шпиталях і стабілізаційних пунктах. Її нам не забезпечить західна допомога — лише ми самі можемо поділитися власною кров’ю зі своїми захисниками й захисницями. Реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров, якщо не маєте протипоказань, якщо ж маєте — ви можете задонатити на перевезення крові для фронту», — розповідає співзасновниця ДонорUA Ірина Славінська.