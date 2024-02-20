Максим Кузьмінов. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку минулого року перегнав вертоліт Мі-8 з РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у розвідці.

Зазначається, що Максима Кузьмінова застрелили.

— Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим, — заявило джерело.

Неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.

Факт загибелі пілота в коментарі Укрінформу підтвердив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

— Підтверджуємо (факт загибелі Максима Кузьмінова в Іспанії, — прим.), — зазначив він.

Додаткових деталей Андрій Юсов не повідомив.

Раніше іспанські та російські ЗМІ поширили інформацію про вбивство російського пілота.

Нагадаємо, минулого року Максим Кузьмінов, який викрав російський вертоліт Мі-8 і перелетів на ньому на територію України, розповів деталі операції, яка отримала кодову назву «Синиця». Також він завив, що під час фінальної стадії операції вмовляв членів екіпажу здатися українській стороні. Проте вони злякалися, почали поводитися агресивно і після посадки побігли в бік кордону.