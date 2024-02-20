Жителя Миколаївщини засудили до 6 років за продаж наркотиків. Фото з відкритих джерел

Мешканець Миколаївського району проведе 6 років і 6 місяців за ґратами за збут наркотиків.

Про це повідомляє Миколаївська окружна прокуратура підтримала обвинувачення.

Суд визнав винним 44-річного мешканця села Радсад у незаконному збуті психотропних речовин та зберіганні психотропних речовин з метою збуту, вчиненому повторно (частини 1, 2 статті 307 КК України).

Прокурор у суді довів, що чоловік упродовж травня-серпня 2023 року п’ять разів продав місцевому мешканцю 54 пігулки «Метафіну», які у своєму складі містять метадон, що відноситься до наркотичних засобів. За це він отримав 3300 гривень.

За результатом судового розгляду, Миколаївським районним судом Миколаївської області підтримано позицію прокурора та чоловіка засуджено до 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок ще не вступив у законну силу, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

Нагадаємо, в Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у збуті психотропних речовин через «закладки».