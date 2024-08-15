Наслідки обстрілялу залізничної станції на Харківщині / Фото: Укрзалізниця

Цього тижня російські окупанти завдали ударів по енергосистемі «Укрзалізниці» на півночі України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій. Затримки поїздів було мінімізовано до 40 хвилин, а в будинки мешканців регіону максимально швидко повернулося світло», — йдеться в повідомленні.

Наразі «Укрзалізниця» працює над відновленням енергосистеми компанії.

Нагадаємо, 1 серпня російські військові здійснили ракетний удар по одній із залізничних станцій Харківщини. Серед пошкодженого — два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.