Протягом року зерновим морським коридором скористались 2 тисячі 300 суден.
Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.
Дмитро Плетенчук повідомив, що коридор продовжує функціонувати, і завдяки йому протягом року було перевезено понад 60 мільйонів тонн вантажів. Він зазначив, що коридором активно користуються європейські країни, особливо Іспанія.
«Хоча це не єдиний напрямок, за яким судна ходять. І так, це щоденна робота із гарантування безпеки, як протимінної, так і протидиверсійної, і інших видів небезпек. Це і робота відповідних структур, які мають усе це оглядати, супроводжувати. І, як ви бачите, цей процес триває зараз у нас штатно», — пояснив він.
Нагадаємо, що українські ціни на пшеницю зростають на тлі зниження виробництва світового ринку. Аналіз аграрних даних вказує на тренд зростання цін на зернові.
Протягом року зерновим морським коридором скористались 2 тисячі 300 суден.
Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.
Дмитро Плетенчук повідомив, що коридор продовжує функціонувати, і завдяки йому протягом року було перевезено понад 60 мільйонів тонн вантажів. Він зазначив, що коридором активно користуються європейські країни, особливо Іспанія.
«Хоча це не єдиний напрямок, за яким судна ходять. І так, це щоденна робота із гарантування безпеки, як протимінної, так і протидиверсійної, і інших видів небезпек. Це і робота відповідних структур, які мають усе це оглядати, супроводжувати. І, як ви бачите, цей процес триває зараз у нас штатно», — пояснив він.
Нагадаємо, що українські ціни на пшеницю зростають на тлі зниження виробництва світового ринку. Аналіз аграрних даних вказує на тренд зростання цін на зернові.