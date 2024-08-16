Колоски пшениці. Фото з відкритих джерел

Протягом року зерновим морським коридором скористались 2 тисячі 300 суден.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.

Дмитро Плетенчук повідомив, що коридор продовжує функціонувати, і завдяки йому протягом року було перевезено понад 60 мільйонів тонн вантажів. Він зазначив, що коридором активно користуються європейські країни, особливо Іспанія.

«Хоча це не єдиний напрямок, за яким судна ходять. І так, це щоденна робота із гарантування безпеки, як протимінної, так і протидиверсійної, і інших видів небезпек. Це і робота відповідних структур, які мають усе це оглядати, супроводжувати. І, як ви бачите, цей процес триває зараз у нас штатно», — пояснив він.

Нагадаємо, що українські ціни на пшеницю зростають на тлі зниження виробництва світового ринку. Аналіз аграрних даних вказує на тренд зростання цін на зернові.