Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Архівне фото: «НикВести»

У селі Токарівка на Херсонщині внаслідок російської атаки загинула жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 15 серпня 2024 року близько 16:30 російські військові, ймовірно з артилерії, обстріляли Токарівку. На подвірʼї приватного будинку жінка отримала травми, несумісні з життям.

«За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (частина 2 статті 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 70% херсонців вважають, що пріоритетом відбудови міста є зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки.