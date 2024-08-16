Розірваний російський снаряд у Херсоні. Архівне фото: Суспільне Херсон для ілюстрації

Російські війська минулої доби обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, пʼятеро, зокрема дитина, отримали поранення.

Про це в вранці 16 серпня повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За даними ОВА під обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Благодатне, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Садове, Станіслав, Софіївка, Качкарівка, Козацьке, Томина Балка, Токарівка, Михайлівка, Миролюбівка, Музиківка, Новокаїри, Ольгівка, Олександрівка, Зміївка, Заможне, Зорівка, Золота Балка, Червоний Маяк та Херсон.

За словами очільника ОВА, пошкоджені обʼєкти критичної та транспортної інфраструктури, гуманітарний штаб, приватне підприємство, 10 будинків, газопровід, господарська споруда, гараж та автомобілі. Одна людина загинула, пʼятеро, зокрема дитина, отримали поранення.

Нагадаємо, 15 серпня у селі Токарівка на Херсонщині внаслідок російської атаки загинула жінка.