Пожежі у Миколаївській області 15-16 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 15 серпня та в ніч на 16 серпня вогнеборці 35 разів залучались до ліквідації пожеж.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Баштанському, Миколаївському, Вознесенському та Первомайському районах 27 разів гасили суху траву, чагарники та сміття на відкритих територіях. Загальна площа вигорілої території склала 37,5 гектарів.

Пожежі у Миколаївській області 15-16 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Учора в місті Миколаєві у мікрарайоні Велика Корениха горіли автомобільні шини на площі 4 гектара.

Пожежі у Миколаївській області 15-16 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївському районі поблизу села Зелений Яр вогнеборці ліквідували пожежу трактора New Holland з плугом, площею 15 квадратних метрів.

Пожежі у Миколаївській області 15-16 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Черговий караул в селі Нововоскресенка Вознесенського району гасив займання соняшника в бункері комбайна Laverda. Завдяки оперативним діям підрозділу ДСНС вдалось зберегти збиральну техніку від знищення.

Також у селі Підлісне Миколаївського району гасили пожежу гаража з речами домашнього вжитку. Вогнеборці врятували житловий будинок та літню кухню.

Пожежі у Миколаївській області 15-16 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 15-16 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 15-16 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, 14 серпня, у Миколаївській області виникло 32 пожежі. Сім разів горіло в житловому секторі, 24 — в природних екосистемах та один раз було займання автомобіля.