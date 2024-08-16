Робота Сил ППО. Ілюстраційне фото

У ніч на 16 серпня російські військові завдали удару балістичними ракетами «Іскандер-М» та ударними БпЛА типу «Shahed» з Курської області. Сили протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що армія РФ обстріляла Україну 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М», 3-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та 2-ма безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

В результаті протиповітряного усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня Сили протиповітряної оборони знищили п‘ять ударних дронів у небі над Миколаївщиною.