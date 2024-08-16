Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

У Херсоні затримали трьох людей, який підозрюють у «полюванні» за ППО, а також шпигунстві за посадовцями обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що у результаті спецоперації в місті затримали трьох учасників ворожого осередку, які діяли окремо один від одного, але «замикалися» на єдиного куратора з РФ.

Куратором виявився росіянин Олександр Костін – окупаційний «перший заступник міністра інформаційної політики» на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини.

За даними правоохоронців, підозрювані намагалися виконати завдання ФСБ зі створення агентурних мереж в обласному центрі.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

«Для цього Костін залучив двох своїх підлеглих із окупаційної «мінінформполітики», як резидентів (керівників) агентурної мережі. До її складу вони дистанційно завербували трьох мешканців Херсона. Один з них працював на агресора ще під час окупації міста, а після звільнення громади – «заліг на дно», — йдеться у повідомленні

Серед пріоритетних цілей ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів Служби безпеки, Національної поліції та прокуратури.

Наразі слідчі Служби безпеки оголосили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

Частина 2 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Дії Олександа Костіна заочно кваліфіковано за частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), а двом його спільникам-резидентам ФСБ заочно повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали жителя Херсона, який співпрацював з РФ при тимчасовій окупації міста та працював на колаборанта Володимира Сальдо. Йому загрожує до 12 років за ґратами.