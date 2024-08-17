Вночі над Миколаївщиною знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації
«Уніч на 17 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136», — йдеться у повідомленні.
Також учора, 16 серпня, під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади та територію Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у ніч на 15 серпня Сили протиповітряної оборони знищили п‘ять ударних дронів у небі над Миколаївщиною.
Вночі над Миколаївщиною знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації
«Уніч на 17 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136», — йдеться у повідомленні.
Також учора, 16 серпня, під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади та територію Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у ніч на 15 серпня Сили протиповітряної оборони знищили п‘ять ударних дронів у небі над Миколаївщиною.