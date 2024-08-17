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У ніч на суботу, 17 серпня, російська армія атакувала «Іскандер-К» місто Суми та 14-ма ударними дронами типу «Shahed». Сили ППО збили всі безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усі 14 «Шахедів» було збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.

Зазначаэться, що російські БПЛА були запущені із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ у Росії.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Нагадаэмо, що над Миколаївщиною знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».