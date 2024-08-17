ДТП на Миколаївщині. Фото поліції

На Миколаївщині у Степівській громаді не розминулися мопед з мотоциклом. Двоє неповнолітніх водії потрапили до лікарні.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася у п’ятницю, 16 серпня, приблизно о 19:30 в селі Михайлівка Степівської громади Миколаївського району. На дорозі зіткнулися мопеда Suzuki LETS 2, під керуванням 14-річного водія, та мотоцикл Viper ZS200A-3, яким керував 16-річний юнак.

Внаслідок ДТП обидва неповнолітні керманичі були доставлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини пригоди.

Нагадаємо, що в місті Новий Буг у Миколаївській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 6-річна дитина.