В Баштанському районі Миколаївської області зіткнулися кросовер Hyundai Santa FE та мікроавтобус Mercedes-Benz. Фото: поліція Миколаївської області

В Баштанському районі Миколаївської області зіткнулися кросовер Hyundai Santa FE та мікроавтобус Mercedes-Benz. Одна із постраждалих померла у лікарні.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася 16 серпня приблизно о 9:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» поблизу села Михайлівка Баштанського району.

В Баштанському районі Миколаївської області зіткнулися кросовер Hyundai Santa FE та мікроавтобус Mercedes-Benz. Фото: поліція Миколаївської області В Баштанському районі Миколаївської області зіткнулися кросовер Hyundai Santa FE та мікроавтобус Mercedes-Benz. Фото: поліція Миколаївської області

За даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль Hyundai Santa FE, під керуванням 27-річного водія, та вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 23-річний водій.

У результаті автоаварії троє пасажирок кросовера віком від 22-х до 65-ти років з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставлені до лвкарні. Водії обох транспортних засобів та 19-річна пасажирка Mercedes-Benz від госпіталізації відмовилися.

Вранці 17 серпня 65-річна пасажирка Hyundai Santa померла у реанімаційному відділені лікарні. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині у Степівській громаді не розминулися мопед з мотоциклом. Двоє неповнолітніх водії потрапили до лікарні.