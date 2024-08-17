На Миколаївщині за минулу добу гачили 33 пожежі. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за минулу добу пожежникам довелося 33 рази гасити пожежі в екосистемах.

Про це повідомили в Державній служба надзвичайних ситуацій.

Горіла суха трава, чагарники, покошені поля, очерет, сміття. Також на території Воскресенського лісового урочища у Миколаївському районі згоріло 2000 квадратів. Рятувальники зазначають, що горіла підстилка, а не дерева.

«Загальна площа, яку пройшов вогонь склала понад 25 га. Основними причинами займань слугувало необережне поводження з вогнем з боку населення», — йдеться у повідомленні.

Всього до гасіння залучалось 165 чоловік особового складу та 42 спецавтомобіля ДСНС.

На Миколаївщині за минулу добу гачили 33 пожежі. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за минулу добу гачили 33 пожежі. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за минулу добу гачили 33 пожежі. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за минулу добу гачили 33 пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що пожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.

12 серпня пожежу в Андріївському лісі загасили, але майже 100 вогнеборців на чергуванні, щоб запобігти повторного займання.

Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.