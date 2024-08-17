Фото: Сумська обласна військова адміністація

У Сумській області продовжується евакуація з населених пунктів, які розташовані на відстані 5-ти і 10-ти кілометрів від лінії зіткнення, а також запроваджуються обмеження на перебування у 20-ти кілометровій зоні.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністації Володимир Артюх.

У 20-кілометровій зоні області буде обмежений доступ.

«Представники сил оборони будуть контролювати в’їзд до визначених ділянок прикордоння. Алгоритм і порядок перебування цивільних людей наразі узгоджуються. В першу чергу ми це робимо, аби убезпечити наших захисників та не дати можливості ворогу отримати важливу для нього інформацію про місця розташування Сил оборони, їх матеріальне забезпечення», — йдеться у повідомленні.

Попри зменшення артилерійських і мінометних обстрілів ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби та інші авіаційні засоби ураження.

«Кількість застосування КАБів збільшилась в рази. Якщо за перші півроку було зафіксовано до 400 таких ударів, то лише за останні 10 днів їх уже понад 200. Ворог безжальний, він руйнує нашу інфраструктуру, але найстрашніше – вбиває мирних людей», — зазначив Володимир Артюх.

Раніше голова Юнаківської громади Олена Сіма розповіла про складну ситуацію на прикордонні з РФ території Сумщини. Деякі мешканці відмовляються евакуюватися, не бажаючи залишати свої домівки.