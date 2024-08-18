Трансформатор, фото з відкритих джерел

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 42 трансформатори Миколаєву та два Сумам, завдяки цьому вдалось відновити електропостачання для понад 27 тисяч людей.

Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

«Ми допомагаємо відновити електропостачання після варварських атак Росії. Завдяки USAID два трансформатори в Сумах та 42 трансформатори напруги в Миколаєві допомогли відновити електропостачання для 27 500 людей», – написала Бріджит Брінк.

Скриншот з допису Бріджит Брінк у соцмережі Х

Нагадаємо, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передасть 15 генераторів для роботи чотирьох комунальних підприємств Миколаєва.

Станом на жовтень 2023 року було відомо, що комунальні підприємства Миколаєва запаслися 327 генераторами на випадок блекауту. Найбільше таких пристроїв має «Миколаївоблтеплоенерго».

Водночас співвласникам багатоквартирних будинків у Миколаєві частково компенсують вартість енергенераторів та портативних електростанцій, які були придбані під час останнього опалювального сезону.

Також «НикВести» розповідали, як підприємці на Соборній рятуються генераторами під час 18-годинних відключень світла.