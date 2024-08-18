У німецькому Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі, через що постраждало понад 30 осіб.

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що інцидент стався 17 серпня близько 21:00, коли загорілися дві кабіни оглядового колеса. Після цього відвідувачів поступово евакуювали з атракціону.

У Лейпцигу загорілось оглядове колесо, фото: DPA

За попередніми даними, більшість постраждалих отримали легкі травми, проте є двоє серйозно поранених. Усіх постраждалих було доставлено до лікарні.

Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, в Україні вдвічі збільшилася кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з минулим роком.