Вранці через ворожий обстріл селища Степанівка на Херсонщині було поранено чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
«Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік. Він дістав поранення обличчя, живота та ноги. Бригада «швидкої» надала допомогу потерпілому на місці, від госпіталізації він відмовився», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ворог за минулу добу, 17 серпня, тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині.
Вранці через ворожий обстріл селища Степанівка на Херсонщині було поранено чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
«Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік. Він дістав поранення обличчя, живота та ноги. Бригада «швидкої» надала допомогу потерпілому на місці, від госпіталізації він відмовився», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ворог за минулу добу, 17 серпня, тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині.