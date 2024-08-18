На Миколаївщині з 17 на 18 серпня зареєстровано 36 пожеж, 8 — в житловому секторі (з них 1 виникла в результаті ворожого обстрілу), 28 — на відкритій території.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зокрема, зранку, 17 серпня, ворог атакував селі Дмитрівка Куцурубської громади дронами. Внаслідок однієї з атак виникла пожежа даху житлового будинку, яке було оперативно ліквідовано.

Пожежі у Миколаївській області 17-18 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа даху у житловому будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

Крім того, зазначається, що загальна площа пожеж в природних екосистемах склала понад 35 га.

«Пожежі на відкритих територіях, що виникали в усіх районах області ліквідовували 140 вогнеборців, 38 спецавтомобілів ДСНС, а також місцеві пожежні охорони: «Коблеве», «Первомайське», «Пересадівка». Спільними зусиллями вдалось врятувати від вогню п'ять житлових будинків, три господарчі споруди та два дачних будинки», – йдеться у повідомленні.

Пожежі у Миколаївській області 17-18 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 17-18 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, на Миколаївщині 15 серпня та в ніч на 16 серпня вогнеборці 35 разів залучались до ліквідації пожеж.