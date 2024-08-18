У неділю, 18 серпня, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Про повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що для виконання ремонтних робіт на проспекту Богоявленському, 20 припинено водопостачання:
Повідомляється, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00,
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У неділю, 18 серпня, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Про повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що для виконання ремонтних робіт на проспекту Богоявленському, 20 припинено водопостачання:
Повідомляється, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00,
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».